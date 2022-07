Kermis

Foto's: kermis in Uden groter dan ooit met 110 attracties en kramen

De Brabantse plaats Uden pakt na de coronaperiode uit met een kermis die groter is dan ooit. Vóór de coronacrisis telde de Mega Kermis Uden, zoals het tiendaagse evenement wordt genoemd, zo'n negentig attracties en kramen. Dit jaar is het kermisterrein uitgebreid en kwamen 110 attracties en kramen naar Uden.



Daarmee ontpopt Uden zich als een steeds grotere concurrent voor andere Brabantse kermissteden, zoals Tilburg, Eindhoven en Best. De belangrijkste attracties zijn dit jaar Around the World, Base Jumper, Booster Maxxx, Haunted Castle, No Limit, Power Dance, Power Surge, Safari Trip, Showtime, Snow Jet, Super Mouse, Tornado en Turbo Polyp.

In coronatijd introduceerde Uden een apart kermisgedeelte voor gezinnen met kinderen in het Bevrijdingspark. Dat onderdeel keert nu terug tijdens de volwaardige kermis. De rest van de attracties is verdeeld over het Mondriaanplein, de Markt, de Nieuwe Markt en de Botermarkt.



Watersproeiers

De kermis, die nog tot en met zondag 24 juli duurt, is in principe dagelijks geopend van 13.00 tot 01.00 uur. Het Bevrijdingspark sluit eerder, namelijk om 23.30 uur. Vanwege de tropische hitte opent de kermis op dinsdag 19 juli pas om 17.00 uur. Op het terrein wordt gezorgd voor watertappunten en watersproeiers.