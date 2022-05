Disneyland Paris

Disneyland Paris laat abonnementhouders uren in de rij staan voor vriendentickets

Abonnees van Disneyland Paris moeten heel veel geduld hebben als ze een vriendenticket willen aanschaffen. Wie een abonnement heeft op het Disney-resort, krijgt de kans om voordeligere kaartjes te kopen voor vrienden en familie. De zogeheten Billets Privilèges of Privilege Tickets zijn online te reserveren.



Dat wil echter niet zeggen dat ze ook online af te rekenen zijn. Na het plaatsen van een reservering moeten abonnementhouders alsnog naar een loket om de toegangsbewijzen af te rekenen en op te halen. Dat kan momenteel slechts op één plek: bij de ingang van het Walt Disney Studios Park.

Omdat honderden bezoekers dagelijks van de service gebruik willen maken, ontstaat daar 's ochtends steevast een enorme wachtrij. Die kan op drukke dagen oplopen tot meer dan twee uur.



Verbeteringen

Op social media wordt er al maanden volop over geklaagd, maar Disneyland heeft in de tussentijd nog geen actie ondernomen. Looopings vroeg een Disney-woordvoerder waarom het nodig is om abonnementhouders zo lang te laten wachten en of er plannen zijn voor verbeteringen. De voorlichter wenst daar echter niet op te reageren.



Voorlopig moeten abonnees dus rekening houden met een flinke rij. Het is overigens niet mogelijk om entreebewijzen op te halen voor meerdere dagen. Jaarkaarthouders die privilegetickets nodig hebben voor twee of meer dagen, zullen dus elke bezoekdag opnieuw in de rij moeten aansluiten.



Entreeprijs

Billets Privilèges voor vip-abonnees kosten tegenwoordig 42 euro in het laagseizoen en 61 euro in het hoogseizoen. Wie een Magic Plus-pas heeft, is respectievelijk 47 euro en 67 euro kwijt. Dat is een stuk goedkoper dan het reguliere tarief van 130 euro per persoon per dag.