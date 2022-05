Parque Warner Madrid

Koffiehuis uit tv-serie Friends te bezoeken in Spaans pretpark

Bezoekers van een Spaans pretpark kunnen nu een kijkje nemen in Central Perk, het fictieve koffiehuis uit de tv-serie Friends. Warner Bros.-attractiepark Parque Warner Madrid heeft de beroemde locatie deels nagebouwd. Fans krijgen dit jaar de kans om te poseren in een Friends-decor.



De tv-set in Madrid is niet bijzonder gedetailleerd, maar kenners zullen enkele bekende elementen herkennen. Central Perk verscheen in het Studio Café van Parque Warner, gelegen in parkdeel Movie World Studios. Er zijn ook Friends-souvenirs verkrijgbaar. De toevoeging hangt samen met het twintigjarig bestaan van het park.

Van de sitcom Friends, geproduceerd door Warner Bros., zijn tussen 1994 en 2004 in totaal 236 afleveringen gemaakt. Ze werden tientallen miljoenen keren bekeken. De serie volgde de avonturen van de zes vrienden Chandler, Ross, Rachel, Monica, Joey en Phoebe. Hoewel de show zich afgespeelde in New York, vonden de opnames plaats in Californië.