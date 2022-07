TusenFryd

Pretpark in Noorwegen werkt aan hangende lanceerachtbaan

Attractiepark TusenFryd in Noorwegen gaat een opzienbarende rollercoaster bouwen. Het pretpark bestelde bij de Duitse fabrikant Gerstlauer een hangende achtbaan met een driedubbele lancering: vooruit, achteruit en weer vooruit. Dat blijkt uit ingediende bouwplannen.



Het project is onderdeel van een omvangrijk uitbreidingsplan van 250 miljoen Noorse kroon. De coaster is nog niet publiekelijk aangekondigd, maar in een bezoekersenquête zijn al wel ontwerpen zichtbaar. Op de afbeeldingen wordt de toevoeging Storm - The Dragon Legend genoemd. Passagiers gaan drie keer over de kop.

TusenFryd hoort bij parkengroep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Het lanceerprincipe van de Noorse inverted coaster komt overeen met Gerstlauer-achtbaan Gold Rush in Slagharen. In tegenstelling tot bij Gold Rush hangen de karretjes in TusenFryd dus onder de baan.



Japan

De nieuwe coaster is ongeveer 400 meter lang, maar dankzij de lanceringen legt een trein tijdens de rit meer meters af. Gerstlauer heeft nog weinig ervaring met hangende achtbanen. De firma bouwde tot nu toe één exemplaar, zonder inversies. Die opende eind 2021 in het Japanse park Yomiuriland. In een bezoekersenquête van Slagharen kwam onlangs ook een hangende Gerstlauer-baan voorbij.