Plopsaland De Panne

Video: vernieuwd Ketnet-gebied Plopsaland nu officieel geopend

De vernieuwde Ketnet-zone in Plopsaland De Panne is nu officieel geopend. Het gebied was de afgelopen weken al toegankelijk voor publiek, maar hier en daar moesten nog wat decorstukken afgewerkt worden. Vandaag vond de openingsceremonie plaats, in het bijzijn van een hoop Ketnet-gezichten.



Zo waren de acteurs uit de Ketnet-serie #LikeMe aanwezig. Ze kregen gezelschap van omroepers van de Vlaamse kinderzender, die wrappers worden genoemd. De opening viel samen met het Ketnet Feestweekend, dat nog tot en met zondag 29 mei duurt.

In het themadeel staan twee bestaande attracties die een metamorfose hebben ondergaan: achtbaan #LikeMe Coaster en boottocht Tik Tak. Bij de rollercoaster verscheen een nieuw wachtrij- en stationsgebouw vormgegeven als de middelbare school uit de serie. Plopsaland investeerde 2,5 miljoen euro in de aanpassingen.