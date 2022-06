Naturalis Biodiversity Center

Video: natuurmuseum Naturalis opent dino-attractie met enorme animatronic

Bezoekers van Naturalis in Leiden komen vanaf nu oog in oog te staan met een levensechte dinosaurus. Het Zuid-Hollandse natuurmuseum heeft deze week de nieuwe attractie Rexperience geopend: een 4D-simulator gevolgd door een walkthrough. Hoogtepunt van de beleving is een ontmoeting met een gigantische Tyrannosaurus rex, uitgevoerd als een levensgrote animatronic. Efteling-ontwerper Karel Willemen werkte als adviseur mee aan het project.



De Rexperience, die al vijfenhalfjaar geleden werd aangekondigd, ligt pal naast de dinozaal van Naturalis. Daar zijn verschillende fossielen en skeletten van dinosaurussen te vinden. De nieuwe attractie draait om een tijdcapsule waarmee expeditieleden 66 miljoen jaar terug in de tijd worden gebracht. Door een technisch probleem loopt die tijdreis echter niet zoals gepland.

Terwijl gezagvoerder Dave een educatieve video laat zien, over onder meer voortplanting bij dino's, crasht de capsule. Er zit dan maar één ding op: uitstappen en hopen dat de dino's het gezelschap met rust laten tijdens de zoektocht naar een portal terug naar het heden. De rol van de gezagvoerder wordt gespeeld door acteur Ferdi Stofmeel, bekend van Komt een Man bij de Dokter (SBS6) en De Regels van Floor (NPO 3).



Verhaallijn

"Het idee was ooit om een soort dinotheatertje te bouwen", vertelt projectleider Matthijs Vegter aan Looopings. "In de loop der jaren is dat uitgegroeid tot een volledige attractie, waar dino's echt tot leven komen." Het museum schakelde het Amsterdamse bureau Studio Daniel Ament in voor het ontwerp, de verhaallijn en de regie.



Daarnaast werd Efteling-ontwerper Karel Willemen al vroeg in het proces gevraagd om met Naturalis mee te denken over het concept en de aankleding. Vegter: "Wij zijn tentoonstellingsmakers. Hij kon ons veel meer vertellen over thematiek in attracties." Willemen is bekend van onder meer De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en scènes in Symbolica.



Bewegende stoelen

In de capsule staan bewegende stoelen. De indrukwekkende animatronic van de Tyrannosaurus rex werd ontwikkeld door de firma BerkelaarMRT uit Delft. "Zij maken normaal gesproken simulatoren en dergelijke. Een animatronic hadden ze nog nooit gebouwd." Het omhulsel van de 6 meter hoge dino komt van Rob's Prop Shop uit Purmerend, een gerenommeerde decorbouwer voor bioscoopfilms.



De robotdinosaurus moet Trix voorstellen, de dino waarvan het skelet in Naturalis te bewonderen is. Paleontoloog Anne Schulp hield een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat de ervaring zo realistisch mogelijk zou blijven. Op basis van de laatste bevindingen van onderzoekers heeft de animatronic bijvoorbeeld veren gekregen. Vegter: "Dat was nog een hels karwei, om die er allemaal in te stoppen."



Uit het niets

Trix komt uit het niets tevoorschijn met behulp van een geluidloze rail. Ze zet één poot op de grond en beweegt haar kop vervolgens rakelings langs het publiek. "Het is uniek dat de animatronic op ware grootte is uitgevoerd", aldus projectleider Vegter. "Normaal gesproken zijn dergelijke figuren wat verkleind, omdat dat makkelijker is. Bij ons niet." Op de achtergrond zijn 3D-projecties zichtbaar.



De BankGiro Loterij doneerde 1,25 miljoen euro om de bouw van de Rexperience mogelijk te maken. Oorspronkelijk had de opening eind 2018 moeten plaatsvinden. Dat moment moest meermaals worden uitgesteld door een reeks vertragingen en de coronacrisis. De afgelopen maanden zijn gebruikt voor het afstellen van de showelementen. "Het moest wel spannend worden, maar niet te eng voor kinderen."



Toeslag

Nu is de attractie alsnog geopend. Vanwege de beperkte capaciteit moeten bezoekers vooraf een tijdvak reserveren via de website van het museum. Voor de Rexperience betalen ze een toeslag van 2 euro per persoon, bovenop de reguliere toegangsprijs van 16 euro. Naturalis hanteert een adviesleeftijd van minimaal 8 jaar.