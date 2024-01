Efteling

Efteling zoekt nog steeds naar oplossing voor geamputeerde vleugels Zes Zwanen

Het Efteling-sprookje De Zes Zwanen is nog steeds niet compleet. In coronatijd werden de zwanenbootjes aangepast om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. Door vleugels te vervangen door metalen platen, hoefden medewerkers niet meer dicht in de buurt van bezoekers te komen.

Drieënhalf jaar later zijn de vleugels echter nog steeds niet teruggekeerd. Het terugplaatsen van de oude vleugels heeft niet de voorkeur: personeelsleden moesten steeds bukken bij het sluiten van de vleugels. Dat was te belastend.

In maart 2023 beloofde de Efteling dat er een oplossing voor gezocht zou worden. "De vleugels komen terug", zei een woordvoerster toen. "Op dit moment werken we aan een manier om ze wat gebruiksvriendelijker te maken voor de medewerkers. Daarom duurt het iets langer."



Niet concreet

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is van de vleugels nog steeds niet te bekennen. Moeten we wennen aan de metalen platen? Een voorlichter geeft aan dat intern nog wel nagedacht wordt over een geschikt alternatief. "Maar dat is nog niet concreet."



De Zes Zwanen, ontworpen door Sander de Bruijn, is sinds 2019 te vinden in het Sprookjesbos. Het sprookje wordt uitgebeeld in een kasteeltje, waar prinses Elisa hemdjes aan het breien is van asters. Bezoekers kunnen erlangs wandelen óf plaatsnemen in bootjes in de vorm van de zwanen uit het verhaal.