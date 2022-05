Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland Paris maken kans op prijs bij aankoop chocoladereep

Wie een reep chocolade koopt in Disneyland Paris, maakt de komende tijd kans op bijzondere prijzen. Vanwege het dertigjarig bestaan van het Disney-resort is er een speciale actie gekoppeld aan de verkoop van chocoladerepen. Onder de noemer Grand Jeu 30e Anniversaire maken bezoekers kans op onder meer een vip-tour door de Disney-parken.



Ook een gratis overnachting in Disney-hotel New York - The Art of Marvel behoort tot de mogelijkheden. Verder worden bijvoorbeeld entreebewijzen voor een volgend bezoek, Disney-knuffels en jubileumsouvenirs weggeven. In totaal zijn er zevenhonderd verschillende prijzen te winnen.

De repen worden verkocht bij New Century Notions Flora's Unique Boutique, Emporium en Constellations in het Disneyland Park, Walt Disney Studios Store en Chez Marianne in het Walt Disney Studios Park, World of Disney in Disney Village en verschillende winkels in de Disney-hotels.



Melkchocolade

Het gaat om biologische melkchocolade. Voor één reep moet 5 euro neergeteld worden. Bezoekers die niet in de prijzen zijn gevallen, lezen de volgende boodschap op de binnenzijde van de verpakking: "Bedankt voor je deelname! Je hebt dit keer niet gewonnen, volgende keer beter."