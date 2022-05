Dolfinarium

Video: Dolfinarium installeert praatpaal om naar dolfijnen te luisteren

Naast de grote lagune van het Dolfinarium in Harderwijk is een opvallend object verschenen. Bij de zogenoemde Dolfijnendelta staat nu een klassieke gele ANWB-praatpaal. Daarmee kunnen bezoekers luisteren naar de zwemmende dolfijnen onder water, vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Voor het interactieve systeem wordt gebruikgemaakt van een hydrofoon. "De dolfijnen moeten daar natuurlijk wel in de buurt van zijn", aldus de voorlichter. "Maar als je geluk hebt, hoor je de dolfijnen onder water met elkaar communiceren."

Het initiatief komt voort uit een interne brainstormsessie over het toevoegen van meer educatieve onderdelen in het park. "We zijn het systeem nog aan het afstellen, maar de dieren zijn nu zeker al hoorbaar."



Snelwegen

Praatpalen stonden decennialang op Nederlandse snelwegen. Automobilisten konden er hulpdiensten mee oproepen als ze in de problemen waren geraakt. Vandaag de dag is dat dankzij mobiele telefoons niet meer nodig. In 2017 zijn alle 3300 praatpalen uitgeschakeld en verwijderd. Eén exemplaar kwam dus in het Gelderse dierenpark terecht.