Walibi Holland aast op Europese primeur: spectaculaire single-rail coaster

Walibi Holland heeft een sensationele nieuwe achtbaan op het oog. Het pretpark wil een opzienbarende single-rail coaster neerzetten: een achtbaan met slechts één spoor in plaats van twee, zoals gebruikelijk is. Dat melden verschillende ingewijden aan Looopings. Het concept is afkomstig van de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction (RMC).



Daarmee zou Walibi een Europese primeur van formaat in handen hebben. RMC leverde tot nu toe vier verschillende single-rail coasters. Die verschenen in de Amerikaanse staten Texas (2018), Californië (2018), Idaho (2021) en Nieuw-Jersey (2021). Binnenkort opent een vijfde exemplaar, weer in Californië.

Het is de bedoeling dat Walibi het bijzondere attractietype voor het eerst naar een ander continent haalt. RMC is bekend als de bouwer van Walibi's 36,5 meter hoge hybrid coaster Untamed, geopend in 2019. Kennelijk beviel de samenwerking met de Amerikanen goed.



Commentaar

De plannen lijken al in een vergevorderd stadium te zijn, al is er nog geen 100 procent zekerheid. Een officiële bevestiging blijft dan ook uit. Looopings heeft een vertegenwoordigster van RMC telefonisch om commentaar gevraagd, maar zij wil het bestaan van het project op dit moment bevestigen noch ontkennen. Ook een woordvoerster van Walibi kan er momenteel niets over kwijt.



De aanwinst zou komen te liggen op een stuk grond dat momenteel nog niet toegankelijk is voor publiek, tussen lanceerachtbaan Xpress: Platform 13 en mega coaster Goliath. In dat gebied bevinden zich nu nog een oud gebouw van de groendienst en spookhuis Haunted Holidays II. Eerder kondigde Walibi aan iets nieuws te willen bouwen op de plek van de sinds 2018 gesloten kartbaan. Daar moet echter "een familiegedeelte" verrijzen, vertelde een voorlichtster vorig jaar.



Drie inversies

De bestaande single-rail coasters van RMC zijn tussen de 32 en 40 meter hoog. Ze tellen allemaal drie inversies. De topsnelheid varieert van 84 tot 93 kilometer per uur. Er wordt gebruikgemaakt van een zogenoemde raptor-rail: een dikke stalen baan geschikt voor treinen met acht tot twaalf zitplaatsen. Vanwege het smalle spoor zitten alle passagiers in een enkele rij achter elkaar.



"Vergeleken met traditionele stalen achtbanen, met een dubbele rail, zijn raptors voordelig", valt te lezen op de website van RMC. "Ze verbruiken minder staal en ze zijn sneller te installeren, op een compact oppervlak. Er zijn minder funderingen nodig en ze nemen minder ruimte in. Raptors zorgen voor een spannende rit voor een geweldige prijs."