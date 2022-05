Efteling

Nieuwe Efteling-puzzel laat puzzelaars gissen naar het eindresultaat

De Efteling brengt een legpuzzel op de markt met een verrassingselement. In samenwerking met de firma Wasgij werd een puzzel ontwikkeld waarbij het juist níet de bedoeling is om de afbeelding op de doos neer te leggen. In plaats daarvan moeten puzzelaars hun fantasie gebruiken.



De doos toont een tekening van mascotte Pardoes bij Symbolica, omringd door een hoop bezoekers. Op de achtergrond zijn enkele bekende Efteling-attracties zichtbaar. De puzzelstukjes vormen echter een ander tafereel. Ze tonen dezelfde situatie, maar dan enkele ogenblikken later, wanneer Pardoes met zijn magische Twinkeltoorts gezwaaid heeft.

Puzzelaars moeten bij het zoeken naar de juiste oplossing dus zelf inschatten wat er zal gebeuren. Het concept, afkomstig uit Groot-Brittannië, wordt Mystery Puzzle genoemd. De merknaam Wasgij is het omgekeerde van 'jigsaw', het Engelse woord voor puzzel. Sinds 1997 verschenen er al ruim vijftig Wasgij-puzzels.



Wonderland

De duizend stukjes tellende Efteling-variant is vanaf dit weekend voor 20 euro verkrijgbaar bij de parkwinkels Efteldingen, In den Ouden Marskramer en Jokies Wereld. Ook bij Efteling Wonderland op de Speelweide wordt de puzzel aangeboden. Vanaf 14 mei ligt het product eveneens in speelgoedwinkels buiten de Efteling.