CanevaWorld Resort

Italiaans pretpark opent centrifuge-simulator met ruimtethema

Bezoekers van een Italiaans pretpark kunnen een nieuwe ruimtemissie beleven. In Movieland The Hollywood Park opende deze maand de attractie Antares - Interstellar Space Lines, een centrifuge-simulator van het type gravitron.



Testpersonen betreden een grote ton, vormgegeven als een vliegende schotel. Ze gaan tegen de wanden staan, zonder veiligheidsbeugels, waarna het gevaarte razendsnel gaat draaien. Door de centrifugale kracht worden de inzittenden tegen de muur gedrukt. Daarbij voelen ze drie keer hun eigen lichaamsgewicht.

In het middelpunt van de ton zijn ondertussen beelden te zien van een lancering naar de ruimte. Movieland heeft iets bijzonders in handen: het attractietype komt vandaag de dag nauwelijks nog voor in pretparken. Op kermissen zijn dergelijke machines af en toe nog aanwezig onder namen als Gravitron en Star Wars.



Zwaartekracht

Volgens het verhaal reizen astronauten af naar de planeet Mars. "Een galactische ervaring, een ruimtereis en een onvergetelijke vakantie in één: onze nieuwe attractie Antares heeft alles waar je ooit van hebt gedroomd", laat het park weten. De beleving wordt omschreven als "een echte expeditie waarbij je niet alleen 3g-versnelling ervaart, maar ook de afwezigheid van zwaartekracht".



Antares - Interstellar Space Lines hoort bij een nieuw ruimtegebied, naast de vorig jaar geopende vrijevaltoren Space Mission Orbit. Movieland The Hollywood Park ligt aan het Gardameer, op een steenworp afstand van het grote attractiepark Gardaland. De bestemming is onderdeel van CanevaWorld Resort, samen met waterpark Caneva The Aquapark en enkele themarestaurants.