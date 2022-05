Heide Park Resort

Foto's: Duits pretpark Heide Park viert voor het eerst exotisch carnavalsfeest

Het is deze maand feest in het Duitse pretpark Heide Park. Tot en met zondag 29 mei staat het attractiepark, gelegen in deelstaat Nedersaksen, voor het eerst in het teken van het Latijns-Amerikaanse carnaval, met opzwepende muziek en kleurrijke kostuums.



Onder de noemer Heide Park Carnival komen onder meer muzikale acts, parades, sambadansers en drummers voorbij. Er werd ook gezorgd voor foodtrucks. Verder zijn er ballonartiesten en bubbelkunstenaars. Kinderen kunnen zich laten schminken. In het weekend staan er workshops op het programma. Bovendien heeft men een deel van het park versierd.

Het exotische evenement startte op zaterdag 14 mei. Heide Park Carnival zit inbegrepen bij de entreeprijs. Het exacte programma, dat per dag kan verschillen, is te vinden in de officiële smartphone-app van het park. Heide Park hoort bij Merlin Entertainments. De internationale groep introduceerde eerder vergelijkbare festiviteiten in andere parken.