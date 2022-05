Attractiepark Toverland

Kaartverkoop voor Toverland-fandag gestart: 'Grootste editie ooit'

Fans van Toverland kunnen zich nu aanmelden voor een speciale fandag, met presentaties, bijzondere activiteiten, een wedstrijd en een buffet. Op zaterdag 25 juni vindt de ToverlandFanday plaats. Het evenement wordt georganiseerd door de ToverlandFansite, in samenwerking met het Limburgse attractiepark.



Op het programma staat onder meer een sessie met een vertegenwoordiger van de Zwitserse achtbaanbouwer Bolliger & Mabillard, de fabrikant van wing coaster Fenix. Het bedrijf bouwde bijvoorbeeld ook Baron 1898 in de Efteling, Black Mamba in Phantasialand en Silver Star in Europa-Park.

Daarnaast geeft Toverland zelf een presentatie over het entertainmentaanbod in het park, waarbij aanwezigen de kans krijgen om vragen te stellen. 's Ochtends, nog vóór openingstijd, mogen de deelnemers een uur lang onbeperkt ritjes maken in Fenix. Na sluitingstijd volgt een uur durende marathon op houten achtbaan Troy.



Aanmelden

Abonnementhouders betalen 39 euro voor het bijwonen van de fandag. Wie geen jaarkaart heeft, is 58 euro kwijt. Aanmelden kan via toverlandfansite.nl. Er is plek voor zo'n 240 personen.



De initiatiefnemers beloven "de grootste editie ooit", inclusief de mogelijkheid om vrijdag 24 juni al te blijven slapen op het Pop-Up Summer Camp van Toverland. Wie daarvoor heeft gekozen, kan ook een borrel en een rondleiding achter de schermen bijwonen.