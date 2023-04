Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park gaat in zee met topmodel voor nieuwe VR-ervaringen

Europa-Park is een samenwerking aangegaan met het Belgische topmodel Jade Lagardère. Op verschillende plekken in het Duitse attractiepark komen bezoekers virtualreality-belevingen tegen rond de stripboekenreeks Amber Blake. Daarvan is Lagardère de co-auteur én het gezicht.



De verhalen van Amber Blake gaan over een vrouwelijke undercoveragent die strijdt tegen zaken als prostitutie en wapen-, drugs- en mensenhandel. Sinds vorig jaar kan aan boord van achtbaan Alpenexpress Enzian een Amber Blake-avontuur beleefd worden. Passagiers krijgen tegen betaling van 3 euro een VR-headset op tijdens de rit.

Onder de noemer Alpenexpress Coastiality kunnen ze kiezen uit zes verschillende VR-werelden, waarvan Amber Blake - The Chase de nieuwste is. De ervaring wordt beschreven als "een snelle jetski-achtervolging in de bruisende metropool Singapore".



Dertig minuten

Ook bij de losstaande VR-attractie Yullbe, gelegen naast Europa-Park-hotel Krønasår, speelt Amber Blake sinds kort een rol. Daar ging afgelopen maand Amber Blake: Operation Dragonfly in première: een dertig minuten durende virtualreality-attractie. Het verhaal werd gebaseerd op het derde deel uit de Amber Blake-stripreeks.



Deelnemers gaan samen met maximaal drie andere teamleden op zoek naar een mysterieuze schurk. Ze worden niet alleen uitgerust met een VR-helm met bril en koptelefoon, maar ook met een trillend vest, een rugzak en hand- en voettrackers. "Een tweedimensionale stripreeks is omgevormd tot een meeslepende driedimensionale spionagethriller", aldus Europa-Park.



Minimumleeftijd

Amber Blake: Operation Dragonfly wordt aangeboden in het Duits, Frans en Engels. Online tickets kosten 29 euro per persoon. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en een minimale lengte van 140 centimeter. Eigenlijk had de ervaring al af moeten zijn in de zomer van 2022. Het project liep veel vertraging op.