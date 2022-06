Tivoli Gardens

Video: rapper 50 Cent treedt op in Deens pretpark

De wereldberoemde Amerikaanse rapper 50 Cent heeft vrijdagavond een optreden gegeven in een Deens pretpark. Curtis Jackson, zoals de 46-jarige artiest officieel heet, stond op het grote podium van attractiepark Tivoli in Kopenhagen.



Daar bracht hij voor duizenden toeschouwers hits als Candy Shop, Ayo Technology, Just a Lil Bit, P.I.M.P., How We Do en Hate It or Love It ten gehore. Het optreden was onderdeel van de jaarlijkse Fredagsrock-concertreeks in Tivoli. Dat concept bestaat al sinds 1997.

Sindsdien waren al een hoop grote namen te gast, waaronder Snoop Dogg, Pet Shop Boys, Tiësto, Jason Derulo, Lil Wayne en Simple Minds. Eind april konden bezoekers nog kijken naar dance-act Aqua, bekend van nummers als Barbie Girl en Doctor Jones. Op vrijdag 22 juli komt opnieuw een internationale topartiest langs, namelijk Tom Jones.



Chaos

Eerdere Tivoli-concerten mondden dit jaar uit in chaos. Volgens de organisatie was daar afgelopen vrijdag geen sprake van, dankzij voorzorgsmaatregelen zoals reserveringen met verschillende aankomsttijden.