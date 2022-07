Efteling

Dataspecialist Efteling aan het woord over nieuwe projecten en uitdagingen

Met welke innovatieve projecten is de Efteling momenteel bezig? Het attractiepark heeft de afgelopen jaren een grote slag geslagen op het gebied van technologische ontwikkelingen. In een uitgebreid interview vertelt Efteling-dataspecialist Jonas Rietbergen over manieren waarop een dagje uit met behulp van technologie leuker en makkelijker kan worden.



Rietbergen, eerder ook verantwoordelijk voor de officiële Efteling-app, stuurt tegenwoordig een vijfkoppig team aan van datawetenschappers, ontwikkelaars en analisten. Hij werd ondervraagd in een speciale aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap, die afgelopen zaterdag werd opgenomen in een theaterzaal met publiek.

Het is zeker niet de bedoeling dat Efteling-bezoekers de hele dag naar hun telefoon gaan staren, benadrukt Rietbergen. "Technologie faciliteert de beleving", is dan ook het mantra van de Efteling. Voorbeelden van innovatieprojecten van de afgelopen jaren zijn een virtualreality-versie van Droomvlucht, een virtuele wachtrij bij sommige attracties, het digitaal bekijken van actiefoto's, online eten bestellen en de pratende boom Kniezende Kniesoor in het Sprookjesbos, die passanten persoonlijk kan aanspreken.



Te gênant

Dat laatste werkt via de Efteling-app. Aanvankelijk haperde de techniek regelmatig, zo geeft Rietbergen toe. In slechts 0,4 procent van de gevallen noemde de babbelende boom de juiste naam van een nietsvermoedende voorbijganger. "Dit is eigenlijk te gênant, dat we iets heel vets hebben neergezet, maar dat het eigenlijk niet goed doet wat het moet doen", concludeerde de strateeg. Afgelopen winter kwam er om die reden een grote update.



Mogelijk wordt dezelfde herkenningsfunctie later ook toegepast in restaurants, zodat bezoekers direct persoonlijk aangesproken kunnen worden door het personeel. Verder blijkt dat er in het verleden is nagedacht over een oplossing voor de Nederlandstalige voorshows van Villa Volta. Buitenlandse gasten zouden in een app live naar een vertaalde versie van het verhaal van de Bokkenrijders kunnen luisteren. Later kan die techniek bijvoorbeeld ook toegepast worden bij de Nederlandse vertellingen in het Sprookjesbos.



Friet

Eén van de nieuwste toevoegingen in de Efteling-app is een model dat de wachttijden bij de attracties voor de rest van de dag voorspelt. Nu die functionaliteit werkt, is het een kleine stap om binnenkort ook de verwachte drukte bij horecagelegenheden te gaan tonen. Toch laten voorspellingen op andere plekken nog te wensen over. Zo blijkt het voor de Efteling-ontwikkelaars praktisch onmogelijk om een kloppend model te bedenken dat nauwkeurig voorziet hoeveel friet er verkocht gaat worden. "Het is nog steeds een soort van open zenuw binnen het team", lacht Rietbergen.



Hij onthult daarnaast dat er op dit moment een proef loopt in de wachtrij bij Droomvlucht. De actuele wachttijd moet automatisch berekend worden op basis van 3D-sensoren in de rij en bij de uitgang. Ook dat werkt nog niet optimaal. "Als we nu van het theoretische model uitgaan, dan zitten er een heleboel mensen in de kelder onder Droomvlucht. Die zijn kwijt. Ik denk dat er iets mis is met de sensor."



Bakkerij

Beschikbare data wordt ook nog op een andere manier gebruikt. Rietbergen laat weten dat de locatie van het nieuwe restaurant Bäckerei Krümel bijvoorbeeld mede bepaald is aan de hand van een model met onder meer loopstroomanalyses. Daaruit bleek waar in het park er nog behoefte was aan extra horeca- en zitcapaciteit. Overigens komt verderop in de podcastaflevering ontwerper Jeroen Verheij aan het woord, die uitgebreid stilstaat bij het ontwerpproces van de bakkerij.