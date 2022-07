Holiday Park

Deze zomer dagelijkse PAW Patrol-show in Duits Plopsa-pretpark

De pups van PAW Patrol duiken op in steeds meer Europese pretparken. Holiday Park in Duitsland, onderdeel van de Plopsa Group, presenteert deze zomer dagelijks meet-and-greets en een show met de personages uit de tv-serie van Nickelodeon. Dat is opvallend, omdat er eerder nog veel te doen was over de rechten van PAW Patrol.



Zo eiste Movie Park Germany in 2019 dat Julianatoren, Plopsa Indoor Coevorden, Plopsa Coo en Plopsa Indoor Hasselt stopten met hun PAW Patrol-producties. Het Duitse filmpark claimde het alleenrecht op de personages, binnen een bepaalde straal.

Dit jaar werden de pups wel geïntroduceerd in enkele zusterparken van Movie Park, onderdeel van de groep Parques Reunidos: Bobbejaanland in België en Mirabilandia in Italië. Nu wordt PAW Patrol dus omarmd door een concurrerend Duits pretpark. Movie Park kan daar juridisch gezien geen stokje voor steken.



Voorstelling

Bezoekers van Holiday Park komen de honden Marshall, Chase en Skye elke dag tegen tot en met zondag 11 september. De voorstelling op de Platz der Fontänen, die twee keer per dag te zien is, duurt twintig minuten. Verder is er drie keer per dag een meet-and-greet van een kwartier.