Holiday Park

Duits Plopsa-pretpark krijgt ook themagebied rond muziekfestival Tomorrowland

Na Plopsaland De Panne krijgt ook het Duitse zusterpark Holiday Park een themagebied rond het Belgische muziekfestival Tomorrowland. Plopsaland opende afgelopen zomer de spinning coaster The Ride to Happiness by Tomorrowland, in een themadeel gebaseerd op het populaire festival. Voor Holiday Park is de Plopsa Group een vergelijkbare samenwerking aangegaan.



Daar komt de Tomorrowland-uitbreiding te liggen op de plek van de voormalige waterskishow, die na dertig jaar het veld moet ruimen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor soort attractie Holiday Park gaat toevoegen. "Daar is nog geen beslissing over genomen", vertelt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings.

Mogelijk krijgt Duitsland een kopie van de spectaculaire spinning coaster uit Plopsaland. "Maar het zou ook een totaal andere attractie kunnen worden", aldus de voorlichter. "We zijn nu aan het bekijken welk attractietype er het beste past."



Bouwkundige staat

De waterskishow op een meer in Holiday Park was de afgelopen jaren al niet te zien vanwege de coronacrisis. "Na zo'n lange stilstand komt de bouwkundige en technische staat van het gebied niet meer overeen met wat er van een eigentijdse show verwacht wordt", meldt Plopsa in een persbericht.



Daarom werd een volledig nieuw concept ontwikkeld, in samenspraak met de creatieve teams van Tomorrowland. Festivaldirecteur Bruno Vanwelsenaers zegt blij te zijn met de samenwerking. "Duitsland is één van de grootste vertegenwoordigde landen op het festival, we voelen veel liefde van ons buurland. Dankzij dit partnerschap kunnen nog meer mensen Tomorrowland leren kennen."



Investering

De bouwwerkzaamheden moeten later dit jaar beginnen, zodat de attractie in 2024 af is. Plopsa spreekt over een geschatte investering van 15 miljoen euro. De bouw van The Ride to Happiness by Tomorrowland kostte 17,5 miljoen euro. "We spreken op dit moment met verschillende attractiebouwers", vult Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan.