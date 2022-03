Freizeitpark Märchenwald

Vrouw Holle uit de Efteling duikt op in ontwerp voor Duits pretpark

Heeft Efteling-sprookjesfiguur Vrouw Holle een nieuw onderkomen gevonden? Het huisje van Vrouw Holle in het Sprookjesbos werd eind 2019 gesloopt. Eigenlijk had het sprookje opnieuw opgebouwd moeten worden, maar door de coronacrisis is dat er nog niet van gekomen. Nu is Vrouw Holle plotseling te zien op een ontwerp voor een Duits pretpark.



Freizeitpark Märchenwald, gelegen in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren, heeft plannen om het sprookje Vrouw Holle toe te voegen in de vorm van een kleinschalige walkthrough-attractie. Voor het ontwerp huurde het sprookjespark de Nederlandse firma Jora Vision in. Op een tekening is een figuurtje zichtbaar dat sprekend lijkt op de Efteling-bewoonster.

Jora Vision gebruikte daarvoor een bewerkte foto van het Efteling-tafereel, waarbij alleen de kleuren zijn aangepast. In Duitsland heeft Vrouw Holle een lichtblauwe strik met een donkerblauwe mantel, in plaats van een rode strik met een paarse mantel.



Goud

"Jora Vision gaat voor goud", schrijft het bedrijf bij de merkwaardige tekening op social media. "We werken al weken hard aan het ontwerp en de productie van deze doorloopattractie. Kijk maar eens mee met het ontwikkelingsproces."



Looopings vroeg directeur en eigenaar Jan Maarten de Raad van Jora Vision om een reactie. "We weten nog niet precies hoe Vrouw Holle er in Duitsland uit komt te zien, want daarvoor werkt het park samen met de gespecialiseerde leverancier Hofmann Figuren", legt hij uit.



Referentie

"Om de klant een idee te geven van het figuurtje, is in de tekening voor het gemak de Efteling-versie gebruikt. We hebben in Nederland natuurlijk maar één referentie op het gebied van Vrouw Holle en dat is die in de Efteling." De Raad geeft toe dat het niet netjes is. "Ik snap dat mensen er vraagtekens bij zetten. Dit had niet zo gepubliceerd moeten worden. Wij zijn niet van het kopiëren, we gaan absoluut zorgen voor een ander uiterlijk."



Het sprookje van Vrouw Holle werd in de negentiende eeuw opgetekend door de Duitse gebroeders Grimm. In de Efteling was het vrouwtje te vinden tussen 2006 en 2019, naar een ontwerp van Robert-Jaap Jansen. Hij baseerde zich op een oude tekening van Anton Pieck. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer Vrouw Holle weer een plek krijgt in het Kaatsheuvelse Sprookjesbos.