Europa-Park

Europa-Park verwijdert Russische vlag van entreegebouw

De vlag van Rusland prijkt niet langer op het entreegebouw van Europa-Park. Het Duitse attractiepark heeft ervoor gekozen om een Russisch vaandel weg te halen in het licht van de oorlog met Oekraïne. Eerder hing de vlag tussen die van Duitsland en Groot-Brittannië.



De Duitse vlag is inmiddels een plaats opgeschoven naar links. Europa-Park vindt het niet gepast om de Russische driekleur een prominente plek te geven nu het land Oekraïne is binnengevallen. Het is nog niet duidelijk of Europa-Park een vervangende vlag gaat ophangen, bijvoorbeeld die van Oekraïne.

Ook blijft het afwachten wat Europa-Park gaat doen met het Russische themagebied in het pretpark, geopend in 1998. Daar zijn Russische gebouwen, attracties, winkels en restaurants te vinden. De Russische vlag wordt er veelvuldig afgebeeld. Na een wintersluiting gaat het attractiepark weer open op zaterdag 19 maart.



Gasleverancier

Eerder maakte Europa-Park al wel bekend te stoppen met de samenwerking met de Russische gaspijpleiding Nord Stream 2 en de Russische gasleverancier Gazprom. Nord Stream 2 was de sponsor van lanceerachtbaan Blue Fire, te vinden in themadeel IJsland.