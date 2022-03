Attractiepark Toverland

Toverland lanceert making-of-serie over renovatie waterbaan Expedition Zork

Toverland komt met een making-of-serie over de grote renovatie van waterbaan Expedition Zork. De waterattractie sloot enkele maanden geleden voor een gigantische metamorfose. In een videoreeks op het YouTube-kanaal van het Limburgse attractiepark worden de werkzaamheden de komende tijd uitgebreid in beeld gebracht.



Verder zijn er interviews met betrokkenen en komen er nieuwe ontwerpen voorbij. De eerste aflevering verschijnt volgende week, op vrijdag 11 maart. Vandaag presenteert het park alvast een korte teaser. Daarin vertelt algemeen directeur Jean Gelissen jr. dat het gebied wordt geüpgraded "naar het aller-, aller-, allerhoogste niveau".

Verder komen beelden voorbij van de eerste fase van de bouw, toen de omgeving bouwrijp werd gemaakt. Inmiddels is het project verder gevorderd. Er wordt al gewerkt aan enkele decorelementen. Toverland heeft nog niet bekendgemaakt op welke datum Expedition Zork weer opengaat voor publiek.