Drouwenerzand Attractiepark

Foto's: Drouwenerzand opent vernieuwd spookhuis Landhuys den Linden

Het spookhuis in het Drentse attractiepark Drouwenerzand is vernieuwd. Afgelopen winter werd spooktrein Inferno afgebroken voor een grootschalige onderhoudsbeurt. Men heeft de volledige oude constructie vervangen door een nieuw gebouw, met een nieuwe fundering. Tijdens de renovatie is besloten om ook het thema en de decors te veranderen.



"We zouden de oude dingen terugzetten met een paar nieuwe dingen erbij, maar ik vond dat eigenlijk zonde", vertelde directeur Bert van der Linde onlangs al in de Looopings Podcast. "Dat was natuurlijk goedkoper geweest, maar ik dacht: het moet anders." Hij greep de verbouwing aan om bij de firma Leisure Games uit Arnhem een volledig nieuwe inventaris te bestellen.

Dat werd Landhuys den Linden. Bezoekers betreden een oude villa waar het blijkt te spoken. Alleen de karretjes en de rail zijn afkomstig uit het oude spookhuis, de rest is nieuw. Inmiddels is de metamorfose bijna helemaal afgerond. Er moeten hier en daar nog puntjes op de i worden gezet, meldt een woordvoerster aan Looopings. De attractie is al wel open.



Voorganger

Drouwenerzand opende voorganger Inferno in 2014. De overdekte spooktrein was afkomstig van de kermis. Van het oude kermisdecor, dat tot afgelopen najaar gebruikt werd, is inmiddels niets meer over.