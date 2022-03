Efteling: Danse Macabre

Efteling registreert Danse Macabre als merknaam voor nieuwe attractie

Het wordt steeds aannemelijker dat de vervanger van het Spookslot in de Efteling de naam Danse Macabre krijgt. Het attractiepark heeft de merknaam Danse Macabre afgelopen maand geregistreerd als handelsmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.



Om geen aandacht te trekken, werd de aanvraag niet gedaan door de Efteling zelf, maar door Diana Nieuwhof-Sauvé. Zij is advocaat gespecialiseerd in merkenrecht bij het Eindhovense bedrijf Taylor Wessing. Die firma wordt al langer ingeschakeld voor merkaanvragen namens de Efteling.

Looopings kon eind januari al melden dat het Spookslot vervangen gaat worden door een attractie met de werktitel Danse Macabre. Op 17 februari werd duidelijk dat Efteling-directeur Fons Jurgens dat nieuws leek te bevestigen in een interview. Op dezelfde dag deed Taylor Wessing de aanvraag bij het merkenregister, in opdracht van de Efteling.



Animatronicsshows

De Efteling deponeerde de merknaam Danse Macabre voor verschillende categorieën, waaronder "amusements- en themaparken, themaparkattracties, opgenomen films, muziekopnamen, decoratiemateriaal, animatronicsshows, voorstellingen met spoken en muziek, filmtheaters, bioscoopdiensten en producties van shows in pretparken". Tot 21 april kan er nog bezwaar gemaakt worden tegen het toekennen van het handelsmerk.



De Danse Macabre is een symfonisch gedicht van de Franse componist Camille Saint-Saëns. In de Efteling wordt het beroemde klassieke stuk sinds 1978 gebruikt als de soundtrack van het Spookslot. Het nostalgische spookkasteel gaat later dit jaar tegen de vlakte. Er komt een nieuwe attractie voor in de plaats in dezelfde stijl, die in 2024 af moet zijn. Daar is 25 miljoen euro mee gemoeid.