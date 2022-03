Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt beelden van futuristische façade Iron Man-achtbaan

Lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster in Disneyland Paris is onherkenbaar veranderd. Tweeënhalf jaar geleden ging de attractie dicht voor een grootschalige metamorfose. In de tussentijd verscheen er een futuristische façade in de vorm van een gebogen led-scherm.



Die is nu nagenoeg af, blijkt uit nieuwe beelden die Disney heeft gedeeld van het bouwterrein in het Walt Disney Studios Park. Voortaan heeft de achtbaan een Iron Man-thema, om zo te passen in Marvel-themagebied Avengers Campus. De nieuwe naam is nog niet bekendgemaakt. Avengers Campus gaat komende zomer open.

Rock 'n' Roller Coaster, geopend in 2002, stond in het teken van rockband Aerosmith. Het baanverloop verandert niet. Passagiers worden gelanceerd met een snelheid van 90 kilometer per uur, gevolgd door drie inversies. De lay-out is gelijk aan die van achtbaan Xpress in Walibi Holland, die twee jaar eerder openging.



Vliegtuig

De 11 meter hoge led-muur bij de Iron Man-coaster kan gebruikt worden om vormen en afbeeldingen te laten verschijnen. Verder is er een betonnen overkapping van 31 meter lang en 14 meter breed. Eerder dit jaar werd pal naast het scherm de Quinjet geplaatst, het vliegtuig van de Avengers.