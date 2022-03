Parque Warner Madrid

Omstreden houten achtbaan weer open na sluiting van ruim twee jaar

Eén van de meest beruchte rollercoasters van Europa gaat weer open. Het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid heropent komend weekend de 45 meter hoge houten achtbaan Coaster-Express. De attractie was ruim twee jaar buiten gebruik voor renovatiewerkzaamheden.



Door de coronacrisis lag de onderhoudsklus geruime tijd stil. Nu is het project alsnog afgerond. "Jullie hebben er massaal om gevraagd", meldt het Warner Bros.-park op social media. "Heb je het gemist? Wacht niet langer en probeer de meest iconische houten achtbaan van Europa!"

Coaster-Express, geopend in 2002, staat garant voor zeer pijnlijke ritjes. De 1250 meter lange baan werd niet voor niets uitgeroepen tot de slechtste houten achtbaan ter wereld. Fabrikant Roller Coaster Corporation of America is inmiddels failliet. Voor de renovatie werd het Britse bedrijf Global Coasters LTD ingeschakeld.



Zusterpark

Roller Coaster Corporation of America was in 1999 al verantwoordelijk voor de eveneens nogal pijnlijke houten achtbaan The Bandit in zusterpark Movie Park Germany. Ook die attractie heeft regelmatig groot onderhoud nodig. Op dit moment buigt de Duitse firma Cordes Holzbau zich over de baan.