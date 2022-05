Games

Nieuw bordspel laat spelers hun eigen moderne dierentuin bouwen

Speciaal voor liefhebbers van dierentuinen en bordspellen is er een nieuw gezelschapsspel op de markt gebracht: Ark Nova. Spelers krijgen de opdracht om zelf een moderne dierentuin te ontwikkelen en op wetenschappelijke wijze te runnen. Het bordspel zit opvallend realistisch en complex in elkaar. Zo moet niet alleen rekening gehouden worden met dierenwelzijn, maar ook met zaken als sponsoring en conservatieprojecten.



Door verschillende diersoorten te huisvesten, worden dierentuinen populairder en gaan spelers vooruit op het populariteitsspoor. Tegelijkertijd moeten ze zorgen voor een goed beheer en deelname aan fokprogramma's, waarmee ze verder komen op het conservatiespoor. Beide sporen lopen in tegengestelde richting. Als de pionnen van een speler elkaar kruisen, wordt het einde van het spel geactiveerd.

Ark Nova is bedoeld voor gevorderde spelers: alleen de uitleg telt al twintig pagina's. Daarin valt onder meer te lezen dat de bedenkers het spel "zo realistisch mogelijk" hebben gemaakt. "Heel af en toe moesten ze concessies doen om het spelmechanisme tot zijn recht te laten komen. Zo staat bij de koala de onderklasse 'Beer', zoals de koala vaak wordt genoemd, maar dat klopt niet."



Reptielenhuis

Domweg verblijven bouwen heeft geen zin: er moet aan allerlei voorwaarden voldaan worden voordat een dier daadwerkelijk verwelkomd kan worden. Reptielen hebben bijvoorbeeld een reptielenhuis nodig, terwijl vogels alleen in een volière geplaatst kunnen worden. Kiosken en paviljoenen maken het dierenpark compleet.



Voor samenwerkingen, bijvoorbeeld met universiteiten, zijn dan weer medewerkers benodigd. En door een partnerdierentuin aan te wijzen, wordt het overnemen van dieren goedkoper. Verder is het mogelijk om dieren vrij te laten in het wild en de hulp in te roepen van deskundigen. Het spel bevat maar liefst 255 verschillende kaarten met diersoorten, specialisten en verblijven, met de bijbehorende eigenschappen. Daarnaast zijn er 129 houten onderdelen en meer dan 250 fiches en tegels.



Nederlandse editie

Hoewel Ark Nova - ontworpen door Mathias Wigge - niet voor iedereen is weggelegd, blijkt het pittige spel een succes te zijn. De eerste Engelse druk was vorig jaar al snel uitverkocht. Sinds kort is er ook een Nederlandse editie. Ook die versie is op sommige plekken al niet meer verkrijgbaar.