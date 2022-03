GaiaZOO

Limburgs dierenpark GaiaZOO krijgt er een stuk grond bij

De Zuid-Limburgse dierentuin GaiaZOO krijgt er een stuk grond bij. Het betreft een grotendeels braakliggend terrein waar zich alleen een vervallen restaurant bevindt. Dat meldt dagblad De Limburger. Het park heeft nog geen concrete bestemming voor het nieuwe gebied.



Het terrein bestaat uit twee aaneengesloten percelen van 4463 en 213 vierkante meter. Daar staat momenteel nog de ruïne van het voormalige restaurant De Anstelvallei. Dat maakte jarenlang deel uit van de oude zwembadvallei, waar ook een openluchtzwembad en ligweide te vinden waren.

Een groot deel van de vallei is begin deze eeuw al gebruikt voor de bouw van GaiaZOO, dat in 2005 openging. Door de overname van het stuk grond verplicht de dierentuin zich om het vervallen restaurant te slopen. Het oude zwembad ligt er ook nog steeds en wordt door GaiaZOO gebruikt als fokbad voor de otters.



Bestemming

Het terrein had al sinds 2017 de bestemming dierentuin, maar wordt nu dus officieel onderdeel van GaiaZOO. Directeur Rob Huppertz heeft nog geen concrete plannen voor het nieuwe stukje park. "We gaan er ooit in de toekomst iets mee doen, maar ik schat in dat er zeker de komende vijf jaar niet veel gaat gebeuren."