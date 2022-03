Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland Paris mogen Disney-figuren weer aanraken en knuffelen

Nu de coronamaatregelen in Disneyland Paris grotendeels zijn geschrapt, is het weer mogelijk om dichtbij de Disney-figuren te komen. Voor het eerst in bijna twee jaar mogen bezoekers de Disney-personages aanraken en knuffelen. De mascottes delen ook weer handtekeningen uit.



In coronatijd werkte Disneyland met Selfie Spots, waarbij bezoekers afstand moesten houden van de karakters. Ze konden een selfie maken in de buurt van de figuren, die achter een touw, achter een decorstuk of op een podium stonden.

Dat zorgde met name bij kleine kinderen regelmatig voor sippe gezichten, omdat ze niet begrepen waarom ze niet dichterbij mochten komen. Bovendien was het voor medewerkers niet toegestaan om fotocamera's of telefoons van bezoekers vast te houden.



Vaccinatiebewijs

Sinds gisteren - woensdag 2 maart - hoeven bezoekers nergens meer een mondkapje te dragen in de Disney-parken. Dat was sinds september vorig jaar al het geval bij de fotomomenten. Tot nader order blijft het tonen van een vaccinatiebewijs bij de ingang van het resort wel verplicht.