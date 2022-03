Musée Grévin Paris

Wassenbeeldenmuseum verwijdert Russische president Vladimir Poetin vanwege oorlog met Oekraïne

Vladimir Poetin is niet langer onderdeel van een wassenbeeldenmuseum in Parijs. De Franse attractie Musée Grévin Paris heeft het beeld van de Russische president verwijderd naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Poetin viel het buurland afgelopen week binnen.



"Vanwege de recente gebeurtenissen willen we hem niet langer hier hebben staan", vertelt Grévin-directeur Yves Delhommeau in een interview. "Onze medewerkers willen niet dagelijks met hem geconfronteerd worden."

Afgelopen weekend werd het beeld al een paar keer aangevallen door bezoekers, aldus Delhommeau. Bovendien ontving het museum dreigementen per telefoon. "Dus het was beter om hem weg te halen." Hij benadrukt dat de wassenbeeldenattractie dictators nooit in de schijnwerpers wil zetten. In tegenstelling tot concurrent Madame Tussauds heeft Grévin bijvoorbeeld nooit een beeld van Adolf Hitler gehad.



Beschadigingen

Het is niet voor het eerst dat het object voor ophef zorgt. In juni 2014 werd het evenbeeld van Poetin al aangevallen door een feministische activist. De beschadigingen die toen zijn aangebracht, zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar.



Het beeld wordt voorlopig niet vernietigd. Poetin krijgt een plek in het archief. Wie zijn vervanger wordt, is nog niet bekend. Men overweegt om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vereren met een eigen beeld.



Walibi

Musée Grévin is onderdeel van Compagnie des Alpes, de toeristische groep waar bijvoorbeeld ook Walibi Holland, Walibi Belgium, Bellewaerde Park en Parc Astérix bij horen.