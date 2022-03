Plopsaland De Panne

Plopsaland legt bezoekers in de watten die vastzaten in achtbaan

Plopsaland De Panne heeft een riante compensatie in petto voor de personen die afgelopen maand urenlang vastzaten in een achtbaan. Dat bevestigt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings. Op zaterdag 19 februari kwam spinning coaster The Ride to Happiness stil te staan op het hoogste punt. De negen inzittenden, die met behulp van een kraan geëvacueerd moesten worden, worden ruimschoots gecompenseerd.



Plopsa stelde enkele vip-pakketten samen, die inmiddels onderweg zijn. De voorlichter wil nog niet onthullen wat daar precies in zit. "Dat moet een verrassing blijven totdat de mensen het daadwerkelijk ontvangen."

Wel kan hij alvast melden dat het gaat om een pakket ter waarde van ongeveer 1500 euro per persoon. Verder komt muziekfestival Tomorrowland, waar Plopsa mee samenwerkt voor het thema van The Ride to Happiness, met een aanvullende compensatie. De betrokkenen worden uitgenodigd voor "een exclusieve Tomorrowland-ervaring".



Familieleden

"We hopen hiermee de getroffen personen een goed gevoel te geven, zodat ze straks hopelijk weer fijne herinneringen zullen bewaren aan de Plopsa-parken." Ook familieleden en vrienden van de geëvacueerde passagiers, die bij de reddingsactie aanwezig waren, worden gecompenseerd.



Na het voorval was The Ride to Happiness ruim een week gesloten voor onderzoek. Daaruit bleek dat één van de twee treinen van de attractie in ieder geval geen problemen vertoonde. Sinds zondag 27 februari is de achtbaan weer operationeel. De tweede trein staat nog stil.