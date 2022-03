Efteling

Wordt de vervanger van het Spookslot in de Efteling weer echt eng? 'Een beetje creepy mag wel'

De Efteling moet oppassen dat de vervanger van het Spookslot niet te lief of te zoet wordt. Dat betogen twee doorgewinterde pretparkfans. Het Kaatsheuvelse attractiepark heeft er de laatste jaren een handje van om vooral liefelijke en vrolijke attracties neer te zetten. Als het aan experts Erwin Taets en Danny van der Weel ligt, wordt het Spookslot weer ouderwets eng.



De twee bespreken de verdwijning van het Spookslot in een aflevering van de gerenommeerde podcast Ochtend in Pretparkland. "Ik heb het een beetje gehad met de heel toegankelijke happy-happy-joy-joy-sfeer van bijna elke toevoeging van de laatste jaren", zegt Taets. Hij wil naar eigen zeggen af van de "sugar coated happiness" waar veel andere parken om bekend staan.

"Het Spookslot is een donkere attractie. Het is een stijlvolle attractie, het is geen schreeuwerig halloweenspookhuis: dit is stijlvolle duisternis." Taets benadrukt dat Efteling-grootheden als Anton Pieck en Ton van de Ven een duister randje nooit schuwden in hun sprookjes en attracties. "Het zou jammer zijn om dat hier te verliezen."



Rubberentegelgeneratie

Van der Weel sluit zich daarbij aan. Hij wijst op de in 2020 geopende familieachtbaan Max & Moritz. Het oorspronkelijke verhaal loopt slecht af, maar in de Efteling blijft de sfeer vrolijk en lollig in plaats van een beetje duister. "Terwijl: vroeger deed de Efteling dat gewoon." De pretparkdeskundige noemt het jammer dat men zich laat leiden door de "rubberentegelgeneratie". "Dat enge, dat mag gewoon. Waarom zijn parken daar zo terughoudend in?"



Taets wijst op de darkride Symbolica, geopend in 2017. "Symbolica is ook wat te zoet, wat dat betreft. Het zou zonde zijn mocht in de plaats van het Spookslot een zoeter Spookslot of een toegankelijker Spookslot komen." Van der Weel: "Een beetje creepy, dat mag wel. Ik hoop dat de Efteling vol inzet op dat stijlvolle griezelen, als tegenhanger van de vrolijkheid die we de afgelopen jaren hebben gehad."



Nonsensverhaal

Het oorspronkelijke verhaal van het Spookslot hoeft in ieder geval niet terug te komen, vindt presentator Taets. "Ik hoop echt dat men afstapt van deze storytelling." Hij raadt iedereen aan om het verhaal eens op te zoeken en te lezen. "Het is een nonsensverhaal. Het is gewoon een verhaaltje dat eigenlijk op voorhand al vertelt wat je allemaal gaat zien."



Wat is er mis mee? "Er zijn geen belangrijke personages, er is geen ontwikkeling in het verhaal, er is geen ontknoping, er is geen spanning. Het is gewoon een opsomming van elementen uit de hoofdshow. Dit is geen goed verhaal, dit is geen spannend verhaal. Dit is echt geen creatieve storytelling, dit is zelfs heel, heel luie storytelling."



Muziek

De Efteling heeft nog weinig naar buiten gebracht over de vervanger van het spookkasteel uit 1978. Op dit moment is duidelijk dat het project 25 miljoen euro gaat kosten en in 2024 af moet zijn. De werktitel luidt Danse Macabre. "Ga ervan uit dat het echt iets is wat recht doet aan het Spookslot en de muziek van het Spookslot", liet directeur Fons Jurgens onlangs weten. De huidige attractie is komende zomer voor het laatst geopend.