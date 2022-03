Walibi Holland

Reserveerverplichting vervalt voor abonnementhouders Walibi Holland

Abonnementhouders van Walibi Holland hoeven hun bezoek dit jaar niet meer vooraf online te reserveren. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Sinds de start van de coronacrisis in 2020 mochten abonnees alleen naar binnen met een reservering voor een specifieke dag.



Vanwege de beperkte capaciteit kwam het regelmatig voor dat data al ruim op voorhand volledig uitverkocht waren. Daar hebben abonnementhouders dit jaar geen last meer van. Ze zijn tijdens reguliere openingsdagen altijd welkom, zonder reservering. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 2 april.

Mogelijk blijft de reserveerverplichting wel van kracht tijdens de halloweenperiode in oktober. Walibi hanteert dit jaar twee verschillende abonnementsvormen: een optie met maximaal twee dagen toegang tot de Halloween Fright Nights en een duurdere variant waarmee abonnees onbeperkt naar het horrorfestival kunnen, mits er plek is.



Virtuele wachtrij

Abonnementhouders zitten nog wel vast aan de verplichte virtuele wachtrij bij de grote attracties in het park. Net als voorgaande jaren moet een ritje in een achtbaan of waterbaan vooraf online gereserveerd worden via een mobiele website.



Voorheen kon dat systeem geactiveerd worden met behulp van een parkreservering. Nu het vastleggen van een datum voor abonnees niet meer nodig is, kunnen zij de barcode op hun pasje gebruiken om toegang te krijgen tot het digitale systeem.