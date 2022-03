Efteling

Videoprojectie in Efteling-attractie Fata Morgana eindelijk weer terug

Een opvallend effect in de Efteling-attractie Fata Morgana werkt eindelijk weer. Al sinds 2020 ontbrak in de eerste scène van de bootjesdarkride een luchtspiegeling van een oosters paleis. De videoprojector die het effect activeerde, was kapot gegaan.



De Efteling koos er in eerste instantie bewust voor om het mankement niet te verhelpen, om zo geld te kunnen besparen in coronatijd. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven en het financieel weer wat beter gaat, kon het effect alsnog in ere hersteld worden.

Vanaf vandaag zien Efteling-bezoekers opnieuw hoe een oosters paleis op magische wijze verdwijnt naarmate een bootje dichterbij komt. De timing van de projectie moet nog wel gefinetuned worden.



Miniatuur

Fata Morgana opende 36 jaar geleden, in 1986. Het bewuste effect werd toegevoegd bij een onderhoudsbeurt in het najaar van 2014. Eerder was op die plek een miniatuur van een paleis te zien.