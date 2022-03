Efteling

Foto's: Efteling bouwt enorm decor voor pop-up-sprookje

Het hoogtepunt van het zeventigjarig jubileum van de Efteling moet de komst van een pop-up-sprookje worden. Op de Speelweide, het grasveld tussen Sirocco en het Carrouselpaleis, is binnenkort een tijdelijke uitbeelding te vinden gebaseerd op Alice in Wonderland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het decor.



De afgelopen dagen verschenen op het veld verschillende steigerconstructies. Een deel daarvan is inmiddels voorzien van houten panelen, die samen een achterwand vormen. Daarin is een silhouet van het Huis van de Vijf Zintuigen te herkennen, het entreegebouw van de Efteling. Rond het pop-up-sprookje wordt een soort festivalterrein aangelegd, met entertainment en horeca.

Hoewel de festiviteiten nog deze maand moeten beginnen, is over het project officieel nog bijna niets naar buiten gebracht. De Efteling heeft zelf alleen nog bekendgemaakt dat het pop-up-sprookje te zien zal zijn van eind maart tot begin oktober. Exacte data zijn er nog niet.



Podium

Tijdens de Winter Efteling werd de Speelweide nog ingezet als Warme Winter Weide, met kampvuren, terrassen, kermisspellen, een podium en kraampjes waar eten, drinken en souvenirs te koop waren. Bij het afbreken van het winterse veld zijn enkele chalets blijven staan. Die worden straks hergebruikt.