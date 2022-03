Efteling

Bekende Efteling-medewerkster aangevallen op social media vanwege Russische afkomst

Een bekende medewerkster van de Efteling ontvangt hatelijke reacties op social media vanwege haar Russische afkomst. Anastasia Martynova (27) heeft populaire Instagram- en TikTok-accounts met respectievelijk 77.000 en 382.000 volgers. Daarop deelt ze normaal gesproken vrolijke beelden van haar werk in het Kaatsheuvelse attractiepark. Nu Rusland een oorlog is begonnen met Oekraïne, krijgt Martynova een hoop negativiteit over zich heen.



"Het lijkt wel alsof ik me moet verdedigen vanwege mijn afkomst", laat ze aan Looopings weten. "Het doet heel erg pijn dat mensen mij persoonlijk aanvallen, alsof ik er iets aan kan doen dat de oorlog daar gaande is. Terwijl het Russische volk deze oorlog ook niet wil. Het is puur de regering."

De ouders van de Brabantse zijn geboren in Rusland. Ze kwamen voor hun studie naar Nederland, waar Martynova werd geboren. Op haar 9e verhuisde het gezin terug naar Rusland. "We wilden toch proberen om daar een toekomst op te bouwen, maar uiteindelijk zijn we terug naar Nederland gegaan omdat mijn broertje ernstige astma had. En de lucht in Moskou is dan niet ideaal." De twintiger heeft zelf ook Oekraïens bloed, vertelt ze. "De moeder van mijn vader komt uit Donetsk in Oekraïne."



Dikke huid

Toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak, deelde Martynova een emotionele TikTok-video waarin ze moet huilen om het conflict. Het filmpje, dat inmiddels 4,6 miljoen keer bekeken is, leverde een hoop spottende en boze reacties op. "Ik heb in de loop der jaren wel een dikke huid gekregen, haatreacties horen er nu eenmaal bij als je veel volgers hebt. Maar in deze situatie doet het extra pijn, omdat ik niet de enige ben die deze haat over zich heen krijgt."



Ze wijst op Russische mensen en instanties in Nederland die nu gebukt gaan onder negativiteit. "Maar wij willen helemaal geen oorlog. Mensen vragen me: waarom komen de Russen niet in opstand? Maar het heeft geen zin om in kleine groepen te demonstreren. Dan word je opgepakt en ga je de gevangenis in."



Nachtmerrie

Inmiddels ontvangt Martynova ook veel lieve berichtjes met steunbetuigingen. Ze hoopt naar eigen zeggen snel weer door te kunnen gaan met het plaatsen van opgewekte filmpjes met dansjes en verhalen uit de Efteling. "En in de tussentijd gaat mijn hart uit naar alle onschuldige mensen in Oekraïne en Rusland. Hopelijk is deze nachtmerrie heel snel voorbij."