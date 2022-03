Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp stopt definitief met vogelshow

Diergaarde Blijdorp trekt definitief de stekker uit de bekende vogelshow. De Vrije Vlucht Voorstelling in de Rotterdamse dierentuin keert niet terug, ook niet na coronatijd. In 2020 ontbrak de show vanwege de coronamaatregelen. Het was in eerste instantie de bedoeling om de productie terug te laten keren bij het versoepelen van de regels.



Tijdens de eerste coronasluiting in april 2020 deelde Blijdorp nog een video waarin te zien is hoe de show wordt geoefend. "Onze vogels vliegen door, ook al zijn er momenteel geen Vrije Vlucht Voorstellingen", liet het dierenpark weten. Uiteindelijk is dus besloten om de voorstelling volledig te schrappen.

Dat heeft het management onlangs bekendgemaakt tijdens een lezing voor donateurs. Bij het nemen van de beslissing speelde niet alleen de coronacrisis mee. Zo waren de volières waar de vogels buiten de trainingen en demonstraties verbleven niet meer in goede staat. Bovendien ontstaat er in de maatschappij steeds meer weerstand tegen shows met dieren, merkte Blijdorp.



Circuskunstjes

"Wij vinden onze vogeldemonstratie niet zomaar een reeks circuskunstjes, maar toch zien we dat het schuurt", verklaarde curator Harald Schmidt. Daarnaast gebeurde het weleens dat vogels tijdens de shows wegvlogen en niet meer terugkeerden.



Al met al zag Blijdorp het niet zitten om te investeren in de voorstelling. Door de tribune en de volières af te breken, komt zo'n 4000 vierkante meter vrij voor toekomstige ontwikkelingen. Veel vogels vertrekken naar andere dierentuinen. Zo is de dubbelgehoornde neushoornvogel uit de show verhuisd naar Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn.



Roofvogels

De Vrije Vlucht Voorstelling bestond uit onder andere ara's, ibissen, roofvogels en uilen. Verschillende vogelsoorten waren nergens anders in Blijdorp te bewonderen, zoals de roodstaartbuizerd, de groenvleugelara, de blauw-gele ara, de zuidelijke hoornraaf en de vorkstaartscharrelaar.