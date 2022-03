Efteling

Joris en de Draak blijft zorgenkindje Efteling: weer onverwachts dicht voor onderhoud

Houten achtbaan Joris en de Draak ontpopt zich steeds meer als een probleemattractie voor de Efteling. De twaalf jaar oude rollercoaster is de laatste tijd zeer regelmatig onaangekondigd dicht vanwege noodreparaties. Ook vandaag konden Efteling-bezoekers geen ritje maken.



Medewerkers waren 's middags druk bezig met werkzaamheden. "Er vond een ongeplande renovatie plaats bij Joris en de Draak", legt een woordvoerster uit. "Maandag werd geconstateerd dat er onderhoud nodig was." Morgen is de attractie hoogstwaarschijnlijk gewoon weer operationeel.

Hoe komt het dat Joris en de Draak de laatste tijd zo vaak onverwachts gesloten is? "Het hout waarvan de achtbaan is gemaakt, is zeer onderhoudsgevoelig", weet de voorlichtster. De Efteling probeert onderhoudsbeurten altijd op voorhand in te plannen, maar soms is er direct actie nodig.



April

Vorige maand was de achtbaan ook al even buiten gebruik voor een plotselinge onderhoudsklus. In november vorig jaar stond de coaster drie weken stil voor geplande werkzaamheden. Over twee weken gaat Joris en de Draak weer dicht. Dan is er opnieuw sprake van een geplande opknapbeurt, van woensdag 16 maart tot en met vrijdag 22 april.