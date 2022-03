The London Resort

BBC trekt zich terug uit Engels megapretpark

De Britse omroep BBC en tv-bedrijf ITV trekken zich terug uit een nieuw megapretpark in Engeland. Op de beoogde locatie leeft een zeer zeldzame spin. Daarom willen beide partijen geen licenties meer verstrekken aan The London Resort.



Dat is een fikse tegenvaller voor het park, dat attracties wilde bouwen rond BBC- en ITV-producties als Sherlock, Doctor Who, Thunderbirds en Top Gear.

The London Resort moet verrijzen op het Swanscombe-schiereiland in graafschap Kent. Vorig jaar gaf overheidsorganisatie Natural England het gebied al een beschermde status. Later bleek dat er een zeldzame springspin leeft die op slechts één andere plek in Engeland voorkomt.



Natuurorganisaties

Als het park wordt gebouwd, zal het beestje hoogstwaarschijnlijk uit Kent verdwijnen. Natuurorganisaties begonnen vervolgens een online campagne om de BBC en ITV ertoe te bewegen om uit het project te stappen. Dat is dus gelukt.



Een woordvoerder van de BBC zegt tegen de Daily Mail dat de omroep alleen van gedachten verandert als The London Resort zorgt voor een positieve invloed op het milieu.



Tegenvallers

Het pretparkresort, dat straks moet concurreren met Disneyland Paris, wordt geplaagd door tegenvallers. De opening is diverse malen uitgesteld en staat nu gepland voor 2025. Animatiestudio Aardman Animations, bekend van Wallace & Gromit, trok zich in 2019 al terug. Filmmaatschappij Paramount Pictures keerde het project in 2017 de rug toe, maar kwam daar twee jaar later op terug.