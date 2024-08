Harzturm

Nieuw in Duitsland: 110 meter lange matjesglijbaan met speciale effecten

In Duitsland is een bijzondere nieuwe attractie opengegaan: een 65 meter hoge uitkijktoren met een 110 meter lange glijbaan. Bezoekers van de zogeheten Harzturm bereiken de top via een trap of een lift. Vervolgens kunnen ze met behulp van een matjesglijbaan op hoge snelheid naar beneden glijden.

De toren bevindt zich in de plaats Torfhaus; zo'n 80 kilometer onder Hannover, ongeveer drieënhalf uur rijden vanaf de Nederlandse grens. In november vorig jaar vond de officiële opening plaats, maar toen waren nog niet alle onderdelen af. Vanwege slecht weer liepen de werkzaamheden vertraging op.

Het kronkelige ontwerp van de Harzturm symboliseert een schroef. Sinds afgelopen maand is de blikvanger in deelstaat Nedersaksen volledig operationeel, inclusief de uitkijkplatforms, de lift, een Skywalk met een glazen vloer op 45 meter hoogte en avonturenglijbaan Rasantia.



Actiefoto

Laatstgenoemde attractie, gemaakt van roestvrij staal en gefabriceerd door de firma Wiegand, kronkelt om de toren heen. Onderweg wordt gebruikgemaakt van geluids- en lichteffecten. Ook is er een actiefoto.



Glijders halen een snelheid van circa 25 kilometer per uur. De glijtijd verschijnt na afloop op een scherm. Tickets kosten 4,50 euro per persoon. Voor 10 euro mag men onbeperkt glijden. Er geldt een minimumlengte van 1.30 meter. Wie niet van de glijbaan wil, kan ook met de lift of trap terug naar beneden.