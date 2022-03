Attractiepark Toverland

Historisch moment voor Toverland: attractiepark nooit meer gedeeltelijk open

De start van het voorjaarsseizoen in Toverland markeert een belangrijke historische mijlpaal. Vanaf nu is het Limburgse attractiepark nooit meer gedeeltelijk geopend. Voortaan biedt Toverland óf het volledige park aan, inclusief alle buitengebieden, óf de poorten blijven gesloten.



De afgelopen decennia opende Toverland 's winters alleen de overdekte themagebieden Land van Toos en Wunderwald, in de kerstperiode aangevuld met houten achtbaan Troy. Van dat concept is men afgestapt. Op dagen dat Toverland opengaat, zijn nu ook altijd de themadelen Port Laguna, Ithaka, Magische Vallei en Avalon toegankelijk.

Onder de noemer Pre-season gaat Toverland de komende tijd open op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen. Tijdens de zuidelijke voorjaarsvakantie - tot en met zondag 6 maart - zijn bezoekers dagelijks welkom. Van begin april tot de tweede week van november is het park weer elke dag geopend, zonder uitzonderingen.



Evenement

Daarna volgt een volledige winteropening in de weekenden van eind november tot begin januari, aangevuld met de kerstvakantie. Het zal voor het eerst zijn dat Toverland-bezoekers alle buitengebieden kunnen betreden in de maanden december en januari. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats voor een nieuw winter-evenement.



De verandering heeft ook logistieke gevolgen. Zo wordt de oude ingang van het park, bij het Land van Toos, niet meer gebruikt voor dagbezoekers. Iedereen komt het park in het vervolg binnen via Port Laguna, met uitzondering van campinggasten. Voor hen worden de oude kassaloketten tijdens het zomerseizoen ingezet als receptie.



Onderhoud

Verder vormt de wijziging een uitdaging voor de technische teams. Zij hebben vanaf nu minder tijd om buiten de openingstijden groot onderhoud te plegen bij de buitenattracties.



Voor de reputatie van Toverland kan de ommezwaai goed nieuws betekenen. Het themapark probeert zich al jaren te profileren als een dagvullende bestemming die zich kan meten met de Europese top, maar bezoekers troffen in de winter slechts een half park met enkele hallen aan. Daar hoeft het Toverland-management zich vanaf nu geen zorgen meer over te maken.