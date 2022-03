Efteling

Vrouw rent hardloopwedstrijd verkleed als Efteling-figuur Langnek

Toeschouwers van een hardloopwedstrijd in Tilburg hebben afgelopen weekend Efteling-figuur Langnek voorbij kunnen zien rennen. Pretparkfanaat en fervent hardloopster Anneke Yi deed verkleed als de beroemde Efteling-bewoner mee aan de zogeheten Kruikenloop.



Het hardloopevenement van 10 kilometer vond plaats op zaterdag 26 februari. Ter gelegenheid van carnaval droegen de deelnemers feestkleding. Yi had zelf een Langnek-kostuum gemaakt, inclusief de enorme nek. Op Instagram deelt de vrouw foto's van het eindresultaat.

Dankzij twee smalle gaatjes in de nek kon Yi tijdens het rennen kijken en ademen. "Ik had gewoonweg een prachtige en verrassend makkelijke wedstrijd afgelopen zaterdag", schrijft ze. Het bijzondere kostuum, dat een hoop aandacht trok, zorgt voor veel enthousiaste reacties op social media.



Prinses

Langnek is onderdeel van het sprookje van De Zes Dienaren, waarin een prins binnen een kwartier op zoek moet naar een verborgen prinses. Dat lukte dankzij het inhuren van zes knechten, waaronder Langnek. Hij kan zijn nek volgens het verhaal zo lang uitrekken dat hij alles kan zien wat er op de wereld gebeurt. Veel Nederlanders noemen hem Lange Jan.