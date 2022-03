Rensenpark

Voormalig Dierenpark Emmen weer tot leven gebracht met lichtsculpturen

Op de oude locatie van Dierenpark Emmen is deze winter een groot lichtfestival te vinden. Bezoekers van het evenement China Lights kunnen zich vergapen aan enkele tientallen lichtsculpturen, die de gesloten dierentuin weer tot leven wekken. Verder is er een grote lichtshow met lasers en vuur op de voormalige savanne.



Elf jaar geleden huisvestte Dierenpark Emmen al een lichtfestival. Opvolger Wildlands Adventure Zoo Emmen besloot het evenement niet mee nemen. Nu keert China Lights alsnog terug naar de Drentse stad, op de oorspronkelijke plek. Het voormalige dierentuinterrein van 11 hectare heet tegenwoordig Rensenpark.

"Het idee was om er weer een dierentuin van te maken, maar dan met lichtgevende dieren", vertelt een woordvoerster van het evenement aan Looopings. In totaal zijn er ongeveer dertig sculpturen in dierenthema, die knipogen naar het verdwenen park. "We hebben het festival zo veel mogelijk ingedeeld als de oude dierentuin, met de juiste dieren op de oorspronkelijke plekken."



Tickets

China Lights in Emmen is tot en met zaterdag 26 maart dagelijks te bezoeken van 18.00 tot 22.00 uur. Tickets zijn online verkrijgbaar. Ze kosten 15 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Honden mogen ook naar binnen, mits ze zijn aangelijnd.