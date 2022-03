Efteling

Foto's: mega-onderhoudsbeurt bij Pagode in de Efteling gestart

De Efteling is begonnen met de gigantische opknapbeurt bij de Pagode. Het gaat om een spectaculaire klus, die enkele maanden in beslag neemt. Tot begin juli blijft de bekende uitkijktoren dicht voor ingrijpende werkzaamheden. Er staan meerdere onderhoudsprojecten op de planning.



Wat onmiddellijk opvalt, is dat de bovenkant van de Thaise is verwijderd. De metershoge top van de tempel staat nu naast de attractie, bij horecapunt Toko Pagode. Dankzij een steigerconstructie kunnen Efteling-decorateurs het gevaarte de komende periode in ere herstellen. De goudkleurige punt werd volledig verwijderd.

Even verderop worden de lagers van de attractie vervangen. Daarvoor moet de stalen arm van 225.000 kilo van het betonnen contragewicht getild worden. Twee kranen zorgen ervoor dat de constructie in balans blijft. Met behulp van een speciaal hijsframe kan de arm stukje voor stukje opgetild worden tot een hoogte van zo'n 1,5 meter.



Capaciteit

De eerste fase van het project gaat naar verwachting vier weken duren. Als de lagers vervangen zijn, worden achtereenvolgens de besturing en de hydrauliek aangepakt. Dankzij een technische wijziging kan de capaciteit van de Pagode straks omhoog, van zestig personen per vlucht naar honderd personen.