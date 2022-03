Attractiepark Toverland

Tijdelijk geen wachttijden in Toverland-app door storing

De officiële app van Toverland functioneert tijdelijk niet. Door een technisch probleem is het sinds zondagmiddag niet mogelijk om de actuele wachttijden bij de attracties te bekijken. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Het park werkt aan een oplossing.



Op een enkele uitzondering na toont Toverland geen wachttijdindicatie bij de ingangen van de attracties. Bezoekers die willen weten hoelang ze in de rij moeten staan, zijn aangewezen op de gegevens uit de app. Maar wie de applicatie nu opstart, krijgt te zien dat er geen wachttijden zichtbaar zijn vanwege een storing.

"We doen er momenteel alles aan om de app zo snel mogelijk weer werkend te hebben", meldt de voorlichtster. Het probleem heeft te maken met het bijwerken van de data. Toen zondag bleek dat de gegevens niet ververst werden, zijn de wachttijden volledig uitgezet.



Gezellig druk

Door het goede weer en de vakantieperiode is het deze week gezellig druk in Toverland, met wachttijden van gemiddeld een half uur. App-gebruikers zien nu alleen de status van een attractie: geopend of gesloten. Als gevolg van de storing werkt ook het wachttijdenoverzicht van Toverland op looopings.nl/wachten op dit moment niet.