Pools attractiepark Energylandia deelt steunbetuiging voor Oekraïne

Pretpark Energylandia in Polen steunt Oekraïne in de oorlog met Rusland. Op Instagram deelt het attractiepark een afbeelding van de Oekraïense vlag, met daarbij enkele woorden van steun en troost. Energylandia ligt op 240 kilometer van de grens met Oekraïne.



"De Energylandia-familie steunt Oekraïne met heel haar hart", valt onder meer te lezen. "We wachten op de eerste gezinnen die we onderdak kunnen bieden." Daaronder staan hashtags met teksten als "bid voor Oekraïne", "steun Oekraïne" en "ik help Oekraïne".

Bij de grensovergangen tussen Polen en Oekraïne staan kilometerslange rijen met mensen die het oorlogsgebied proberen te ontvluchten. Polen houdt rekening met de komst van vijf miljoen Oekraïense vluchtelingen. Energylandia gaat weer open op zaterdag 2 april. Vooralsnog brengt de oorlog in het buurland de seizoensopening niet in gevaar.



Kopenhagen

Bijna alle andere grote attractieparken in Europa blijven vooralsnog stil over het internationale conflict. Tivoli, gelegen in de Deense hoofdstad Kopenhagen, sprak zich afgelopen weekend wel uit. Daar wordt een belangrijk gebouw enkele dagen verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag.