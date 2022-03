Disneyland Paris

Na 597 dagen mogen de mondkapjes af in Disneyland Paris

Disneyland Paris voert een belangrijke versoepeling door. Bezoekers van het Disney-resort hoeven vanaf morgen - woensdag 2 maart - nergens meer mondkapjes te dragen. De regel wordt na 597 dagen geschrapt. Voorlopig vraagt men nog wel om een vaccinatiebewijs bij de entree.



Het dragen van een mond- en neusmasker was zowel binnen als buiten verplicht sinds de heropening van de Disney-parken in juli 2020, na de eerste coronasluiting. De Franse overheid kondigde onlangs aan dat mondkapjes vanaf maandag 28 februari 2022 niet meer noodzakelijk zijn op plekken die werken met vaccinatiepassen.

Twee dagen later wordt de verandering ook door Disneyland Paris geïmplementeerd. Medewerkers hoeven eveneens geen mondkapje meer op te doen. Er is nog wel sprake van een aanbeveling: Disney raadt iedereen aan om een mondmasker te blijven dragen op plekken met veel mensen, maar daar wordt niet meer op gecontroleerd. Afstand houden is al geruime tijd niet meer nodig, met uitzondering van meet-and-greets.



Vakbond

Het nieuws werd dinsdagochtend al gedeeld door een vakbond van Disney-personeel. Vervolgens liet Disneyland zelf in een officiële verklaring weten het bericht nog niet te kunnen bevestigen. Daardoor bleef de mondkapjesregel dinsdag nog van kracht. Zojuist kwam de confirmatie er alsnog.



Dankzij de aanpassing voelt een bezoek aan Disneyland Paris - los van de vaccinatiecheck - straks weer grotendeels als vanouds, met volle treinen en onbedekte gezichten. In januari keerde de dagelijkse parade Disney Stars on Parade terug. Avondshow Disney Illuminations is sinds half februari weer elke dag te zien.



Knuffelen

Voorlopig wordt bij de meet-and-greets nog wel gewerkt met afstand tussen de bezoekers en de Disney-figuren. In coronatijd werkt Disney met zogeheten Selfie Spots in plaats van traditionele fotomomenten. Kinderen kunnen de personages bijvoorbeeld niet knuffelen. Of daar binnenkort ook verandering in komt, is nog niet bekendgemaakt.