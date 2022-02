Plopsaland De Panne

Plopsaland gooit souvenirs met voormalig K3-lid Klaasje in de uitverkoop

Plopsaland De Panne probeert een restvoorraad van oude K3-spullen te slijten. Bezoekers van het Vlaamse attractiepark krijgen momenteel een flinke korting op alle K3-souvenirs waar voormalig K3-lid Klaasje Meijer nog op staat. Die producten worden momenteel aangeboden voor de helft van de prijs.



Meijer maakte een jaar geleden bekend de popgroep van Studio 100 te gaan verlaten. Na een talentenjacht op tv werd in november een opvolgster gekozen: Julia Boschman.

Als gevolg van de wijziging moest er een volledig nieuwe souvenirlijn ontwikkeld worden, met de beeltenis van Boschman tussen de Vlaamse K3-zangeressen Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn.



Nieuwe collectie

Plopsaland heeft dus nog wat oude souvenirs liggen. Wie het niet erg vindt om producten met de oude groepssamenstelling in huis te halen, kan de spullen aanschaffen met 50 procent korting. "Geldig op alle artikelen met Klaasje, Marthe en Hanne en tot einde voorraad", valt te lezen op een bordje in het pretpark. "Actie niet geldig op de nieuwe K3-collectie."



Op zaterdag 9 juli komt K3 voor het eerst in de huidige samenstelling naar Plopsaland. Dan treedt de groep op tijdens de Nacht van de Abonnees, een speciaal evenement voor abonnementhouders van de Plopsa-parken.