Energylandia

Energylandia gaat spectaculaire tilt coaster bouwen: 4,3 miljoen euro subsidie

Hoelang kan Energylandia nog doorgaan met het uit de grond stampen van gigantische achtbanen? Terwijl twee nieuwe rollercoasters nog in aanbouw zijn, wordt achter de schermen al gewerkt aan alwéér een nieuw exemplaar. Het Poolse pretpark krijgt 4,3 miljoen euro subsidie om een spectaculaire tilt coaster te bouwen.



Dat is een achtbaan waarbij de trein wordt stilgezet op een doodlopend stuk rail, waarna de rail met daarop de volledige trein 90 graden gekanteld wordt. Vervolgens wordt de trein losgekoppeld, zodat de passagiers door de zwaartekracht een vrije val naar beneden maken.

Energylandia bestelde de tilt coaster bij de Nederlandse fabrikant Vekoma, die eerder verantwoordelijk was voor tien andere achtbanen in Energylandia. Er bestaat op de wereld al één tilt coaster van Vekoma: Gravity Max in het Taiwanese pretpark Discovery World, geopend in 2002. Sindsdien waagde de firma zich niet meer aan dergelijke achtbaantypes.



Testopstelling

Daar komt nu verandering in. Het in Limburg gevestigde bedrijf heeft de techniek van de tilt coaster de afgelopen jaren geperfectioneerd. Bij het hoofdkantoor in het Limburgse dorp Vlodrop werkt men al geruime tijd aan een testopstelling. Toen daar enkele maanden geleden foto's van verschenen, was nog niet duidelijk wat er precies gebouwd werd.



Zoals bij alle grote bouwprojecten in Energylandia betaalt de Europese Unie mee. Om toerisme in de regio te stimuleren, ontvangt het park stelselmatig Europese subsidies. Voor dit project wordt 40 procent van de factuur gefinancierd door Europa. Het totaalbedrag is becijferd op 10,8 miljoen euro.



Bevestiging

Over de komst van een tilt coaster in Energylandia gaan al jaren geruchten. Het attractiepark en Vekoma hebben in het verleden al vaker subtiel verwezen naar de ontwikkeling. Nu is er een ultieme bevestiging: pal naast het park staat een aankondigingsbord met daarop een omschrijving en een uitleg over de subsidie.



"De ontwikkelde technologie maakt de implementatie van een innovatieve tilt coaster mogelijk, met een innovatief zwaartekrachtmechanisme", valt te lezen op een Poolse overheidswebsite over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). "Het zal de eerste gepatenteerde uitvinding van dit type ter wereld zijn. De uitvinding is een doorbraak in de industrie die zal bijdragen aan de ontwikkeling van de branche."



Wereldniveau

Er wordt veel verwacht van de investering. "Op de Europese markt is er geen park dat een vergelijkbare ervaring aanbiedt. De aangeboden dienst zal een noviteit zijn op wereldniveau. Het product heeft een enorm exportpotentieel. Daarom kan er gerekend worden op veel bezoekers uit het buitenland. De populariteit en de aantrekkelijkheid zullen zorgen voor een hoge omzet."



De tilt coaster moet de twintigste achtbaan in het park worden. Daarmee evenaart Energylandia het Amerikaanse pretpark Six Flags Magic Mountain, waar dit jaar de twintigste rollercoaster opengaat. Het Europese achtbaanrecord is al jaren in handen van de Polen. Prater (Oostenrijk) en Europa-Park (Duitsland) volgen op gepaste afstand met respectievelijk vijftien en dertien stuks.