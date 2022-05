Beverland Maaseik

Nieuw kinderpretpark in België gaat komend weekend open: Beverland Maaseik

In België opent komend weekend een nieuw kinderpretpark met de naam Beverland Maaseik. De regionale trekpleister bestaat uit een binnengebied met enkele mechanische attracties en speeltoestellen, plus een buitengebied met onder meer klimtorens en springkussens.



De initiatiefnemers spreken over "de grootste speeltuin van Vlaanderen", met een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. Beverland werd gebouwd op de plek van een oude schaatshal. Voorbeelden van mechanische attracties zijn botsauto's, een loopinggondel, een paardencarrousel en een butterfly-baan.

Er wordt gemikt op kinderen tot 15 jaar. De toegangsprijs voor kinderen bedraagt 12,50 euro. Wie 15 jaar of ouder is, hoeft geen entree te betalen. Dat geldt ook voor baby's en peuters met een lengte tot 85 centimeter.



Tweede vestiging

De opening had eigenlijk eind 2021 moeten plaatsvinden, maar vanwege corona werd dat een half jaar later. Beverland is een initiatief van de mensen achter binnenspeeltuin Mega Speelstad in Wechelderzande. Het nieuwe park fungeert als een tweede vestiging. De naam en het beverthema zijn gebaseerd op de achternaam van eigenaar Jurgen Bevers.